Пианист Мацуев: Абаскаль? Мы также не знали про Карреру и Ваноли

Именитый российский пианист Денис Мацуев поделился с журналистами своим мнением по поводу назначения Гильермо Абаскаля на пост нового тренера «Спартака».

Мацуев сказал «Спорт-Экспрессу», что он не слышал о таком тренере, но и про Карреру с Ваноли никто изначально не знал. Музыкант отметил, что может только пожелать удачи Абаскалю.

«Мы помним приход Карреры, который до этого тоже не работал главным тренером, а в «Спартаке» стал героем», - добавил Мацуев.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально стал новым главным тренером московского «Спартака». До этого испанец возглавлял «Базель».