Мостовой — об Абаскале: Кто это? Откуда? Какая-то смехопанорама

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу назначения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».

Мостовой сказал RT, что он вообще не понимает, кто такой Абаскаль и откуда он приехал.

Экс-футболист назвал назначение молодого испанского тренера смехопанорамой.

«Некоторые люди по 20 лет занимаются футболом, но не могут найти себе место, а эти откуда-то вылезают. Просто кошмар!», - добавил Мостовой.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально стал новым главным тренером «Спартака». До этого испанец работал в «Базеле».