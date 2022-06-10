Губерниев предложил «Спартаку» в следующий раз назначить тренером своего сына

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подколол московский «Спартака» после назначения молодого испанца Гильермо Абаскаля на пост нового главного тренера.

Губерниев сказал Sport24, что московский клуб явно взял курс на омоложение, раз «красно-белые» подписали 33-летнего испанца. Комментатор отшутился, что в следующий раз руководители «Спартака» могут назначить тренером его сына Михаила, которому скоро исполнится 20 лет.

Напомним, что Гильермо Абаскаль официально стал новым главным тренером «Спартака». На этой должности молодой специалист заменил итальянца Паоло Ваноли.