Писарев — об Абаскале: Я не знаю этого тренера

Один из тренеров российской сборной Николай Писарев высказался по поводу молодого испанца Гильермо Абаскаля, который стал новым главным тренером московского «Спартака».

Как приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс», он не знает этого тренера, но тут главное смотреть на философию игры. Экс-игрок «красно-белых» отметил, что «Спартак» становится какой-то заурядной командой, которая может что-то выиграть раз в 15 лет.

Напомним, что Гильермо Абаскаль официально возглавил спартаковцев. 33-летний испанский специалист до этого работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в национальном чемпионате.