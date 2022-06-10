Ярцев: Ну и насколько Абаскаль пришёл в «Спартак»?

Бывший наставник «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев высказался по поводу Гильермо Абаскаля, который стал новым тренером московской команды.

Как приводит слова Ярцева «Спорт-Экспресс», иностранцы в российском чемпионате не удивляют, так как у нас платят хорошие деньги. Опытный специалист отметил, что если Абаскаль подписал контракт, то явно понимает, что ему нужно сделать в первый год работы.

«Главный вопрос — насколько он пришёл?» - добавил Ярцев.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером «Спартака». До этого испанец работал в «Базеле», «Лугано», «Асколи» и других клубах.