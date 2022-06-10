Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» подверг критике руководство клуба после назначения на пост главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Я считаю, что это скороспелое решение, и конечно, как всегда, оно будет ошибочным. Это молодой специалист, который не знает, как ставить игру команды. Где-то в Швейцарии он себя проявил, но это ещё не значит, что он специалист. У него в 33 года нет никакого опыта, чтобы приходить в команду, которая ставит перед собой задачу на борьбу в еврокубках и чемпионате России. Он не знает менталитета нашего футбола, совсем другая школа, где он играл, понятие российского футбола отсутствует полностью!

Я не понимаю этого решения. Назначение Абаскаля – это «спартаковская» авантюра, как это часто бывает. Дали молодому и перспективному шанс… У нас есть футболисты и специалисты, которые играли лучше его, добились большего, и они наши! Я могу перечислить всех! Карпин, Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов, Юран! Они во всем сильнее этого испанца.

Для меня как «спартаковца» и тренера очень сложно понять это решение. Им, наверное, нужно старика Хоттабыча приглашать, чтобы за волосинку дёрнуть и чтоб всё заиграло! С 10-го места команду нужно выстраивать заново, а приглашают молодого парня. Это полнейшая авантюра, которая обречена на неудачу.

Если он замёт хотя бы шестое место – это будет успех. А ставить какую-то серьёзную задачу перед ним? Забудьте об этом, болельщики!» — сказал Гладилин.