Советник Федуна: Абаскалю нужно будет дать время в «Спартаке»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Камоцци сказал «Спорт-Экспрессу», что он помнит Абаскаля по работе в итальянских клубах, где испанец был весьма неплох. Советник Федуна считает, что молодому тренеру нужно будет время для того, чтобы освоиться в новой команде.

«Давайте посмотрим, что у Абаскаля получится в этом клубе», - добавил Камоцци.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально возглавил «красно-белых». Последним клубом испанского специалиста был швейцарский «Базель».