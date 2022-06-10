Губерниев: Главное, чтобы Абаскаль в «Спартаке» не абаскалился

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился с журналистами своим мнением по поводу назначения Гильермо Абаскаля на пост нового главного тренера московского «Спартака».

Губерниев сказал Sport24, что это весьма интересный ход от руководителей «Спартака», которые постоянно ищут какие-то новые пути. Комментатор отметил, что самое главное, чтобы Абаскаль в московском клубе не абаскалился, ведь до испанца это сделали очень многие более опытные и известные специалисты.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально возглавил московскую команду. Испанец заменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.