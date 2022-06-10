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Колосков: Абаскаль? Удивительно, что «Спартак» снова взял тренера без родословной

10 Июня 2022 • 12:30 Комментировать (1)

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу нового тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что Леонид Федун, судя по всему, окончательно решил назначать только иностранных специалистов. Почётный президент РФС отметил, что его больше удивило то, что спартаковцы снова взяли тренера без родословной, который не добился каких-либо серьёзных успехов в своей карьере.

Напомним, что до «Спартака» 33-летний Гильермо Абаскаль работал в швейцарском «Базеле», с которым занял второе место в швейцарском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Гильермо Абаскаль
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