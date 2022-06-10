Абаскаль летом должен был возглавить молодёжную команду «Базеля»

Новоиспечённый тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль должен был этим летом возглавить молодёжную команду швейцарского «Базеля».

Как сообщает пресс-служба «Базеля», 33-летний испанский специалист должен был этим летом стать тренером молодёжной команды и между сторонами уже была устная договорённость, но Абаскаль попросил отпустить его в «Спартак». С молодым тренером в итоге было расторгнуто соглашение.

Напомним, что в прошлом сезоне Абаскаль исполнял обязанности главного тренера в основной команде «Базеля», с которой он в итоге занял вторую строчку в швейцарском элитном дивизионе.