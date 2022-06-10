ЦСКА рассчитывает на Гайча

ЦСКА не намерен расставаться с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем, сообщает Metaratings.

Напомним, большую часть прошедшего сезона 23-летний форвард провёл в составе испанской «Уэски» на правах аренды. 13 июня футболист должен вернуться в расположение «армейцев».

Ранее сообщалось, что Гайч может перейти в «Ривер Плейт».

По информации источника, интерес к Гайчу проявляли не только аргентинские клубы, но и клубы из МЛС и чемпионата Бразилии, однако руководство ЦСКА отказалось вести переговоры о возможном трансфере своего футболиста.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Уэску» 28 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи. Цвета «армейцев» Гайч защищает с лета 2020 года.