Абаскаль стал третьим самым молодым тренером в истории РПЛ

Новый наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль стал третьим самым молодым тренером в истории российского чемпионата.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, 33-летний испанец официально стал новым тренером «Спартака». Моложе Абаскаля в российском элитном дивизионе были только Владимир Газзаев и Бахва Тедеев, которые работали во владикавказской «Алании».

Напомним, что до этого Гильермо Абаскаль работал в швейцарском «Базеле», с которым занял вторую строчку в национальном чемпионате. На посту главного тренера «Спартака» молодой испанец сменил Паоло Ваноли.