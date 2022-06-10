Результаты нового тренера «Спартака» Абаскаля в большом футболе

Новоиспечённый наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль до переезда в Россию успел поработать главным тренером в пяти разных клубах.

В активе 33-летнего испанского специалиста работа в швейцарских командах «Кьяссо», «Лугано» и «Базель», а также в итальянском «Асколи» и в греческом «Волосе». Больше всего побед Абаскаль добыл вместе с клубом «Кьяссо», а именно восемь побед. Общая статистика молодого тренера за всё это время выглядит следующим образом: 25 побед, 20 ничейных исходов и 32 поражения.

Напомним, что Гильермо Абаскаль официально занял пост главного тренера московского «Спартака». Испанец заменил Паоло Ваноли.