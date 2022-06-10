Чего добился в футболе новый главный тренер «Спартака»

Молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером московского «Спартака».

33-летний наставник начал свою профессиональную карьеру в юношеской команде «Севильи», а затем перебрался в Швейцарию, где успел поработать с клубами «Кьяссо» и «Лугано». Последнюю команду Абаскаль спас от вылета из элитного дивизиона. В активе испанца также работа в греческом «Волосе» и итальянском «Асколи».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Гильермо Абаскаль работал в швейцарском «Базеле», вместе с которым сумел занять вторую строчку в национальном чемпионате.