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Кечинов: Даже при Витории было больше зрелищных матчей, чем при Ваноли

10 Июня 2022 • 12:01 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу игры московского клуба при итальянском тренере Паоло Ваноли.

Кечинов сказал «Чемпионату», что у итальянского специалиста игра в основном строилась на контратаках, а это не совсем спартаковский стиль. Экс-игрок отметил, что даже при португальце Витории у «красно-белых» было больше зрелищных матчей, чем при Ваноли, так что уход итальянца не является большой потерей для команды.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул столичную команду. В «Спартаке» итальянский специалист работал с декабря прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Паоло Ваноли
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