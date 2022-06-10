Кечинов: Даже при Витории было больше зрелищных матчей, чем при Ваноли

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу игры московского клуба при итальянском тренере Паоло Ваноли.

Кечинов сказал «Чемпионату», что у итальянского специалиста игра в основном строилась на контратаках, а это не совсем спартаковский стиль. Экс-игрок отметил, что даже при португальце Витории у «красно-белых» было больше зрелищных матчей, чем при Ваноли, так что уход итальянца не является большой потерей для команды.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул столичную команду. В «Спартаке» итальянский специалист работал с декабря прошлого года.