Гильермо Абаскаль официально возглавил московский «Спартак»

Новым главным тренером столичного «Спартака» стал молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», 33-летний испанский тренер официально стал новым наставником столичного клуба. Напомним, что до этого Абаскаль работал в швейцарском «Базеле», вместе с которым специалист в прошедшем сезоне занял вторую строчку в национальном чемпионате.

Стоит отметить, что Гильермо Абаскаль заменил на посту главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли, который вместе с московским клубом сумел выиграть Кубок России в прошлом сезоне.