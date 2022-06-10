Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Паоло Ваноли с поста главного тренера московского «Спартака».

- Считаю уход Ваноли достаточно неожиданным. Команда осталась без главного тренера примерно за месяц до старта нового чемпионата. Это достаточно проблематичная ситуация для «Спартака», тем более в нынешнее непростое время.

Как оценить отрезок работы Ваноли? У него было не очень много времени, чтобы проявить себя полностью. В чемпионате дела шли неважно, десятое место – это не место «Спартака». С другой стороны, Ваноли вместе с командой выиграл Кубок.

Сомневаюсь, что в «Спартак» сейчас приедет кто-то из европейских специалистов. Руководству клуба придётся поломать голову. «Спартак» за много лет мог подготовить своих воспитанников, чтобы кто-то из них со временем занял пост главного тренера.