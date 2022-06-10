Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока сезона

Болельщики московского «Динамо» проголосовали за лучшего футболиста по итогам прошедшего сезона.

Как сообщает пресс-служба динамовцев, лучшим игроком сезона в столичной команде был назван молодой полузащитник Арсен Захарян, за которого проголосовали 46 процентов болельщиков. Вторую строчку занял поляк Себастиан Шиманьски, а тройку лучших замкнул полузащитник Даниил Фомин. Стоит отметить, что Захарян второй год кряду становится лучшим в «Динамо».

Напомним, что в прошедшем сезоне Арсен Захарян провёл в российском чемпионате 29 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью ассистами.