Тарпищев: Я бы не грустил из-за ухода Ваноли

Один из членов Международного Олимпийского комитета Шамиль Тарпищев высказался по поводу ухода итальянского тренера Паоло Ваноли из московского «Спартака».

Тарпищев сказал «Р-Спорт», что он бы не стал сильно грустить из-за того, что Ваноли ушёл из «Спартака», ведь лучшим вариантом для московской команды является отечественный специалист.

«Я был бы рад, если бы «красно-белых» возглавил настоящий «спартач», так как западники не могут вырастить у нас новых звёзд», - добавил Тарпищев.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул «Спартак». С новым тренером «красно-белые» пока не определились.