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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал города, где можно провести финал Суперкубка России эксклюзив

10 Июня 2022 • 11:25 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможное проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге».

«Конечно, я выступаю против проведения такого матча на стадионе «Зенита». Я понимаю, когда Кубок России вернули в «Лужники», это был логичный ход. Такой огромный, шикарный стадион просто простаивает, там была одни игра в году, остальные четыре года он просто стоял.

Суперкубок нужно проводить в таких городах, где данные команды не играют. Имеется ввиду не Москва и не Санкт-Петербург. Всегда нужно иметь в виду два-три города в запасе, где не играют команды из Москвы и Питера. Поэтому, я выступаю за то, чтобы проводить матчи за Суперкубок в Нижнем Новгороде, Казани. Где угодно можно играть этот матч, ведь столько стадионов настроили», — сказал Мостовой.

Напомним, в матче за Суперкубок России «Спартак» сыграет против «Зенита» 9 июля. Ранее поступила информация, согласно которой, Суперкубок России может пройти на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Такой выбор обусловлен тем, что УЕФА забрал у города право провести финал Лиги чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Александр Мостовой
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