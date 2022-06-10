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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин — об уходе Ваноли: Ничего страшного для «Спартака» не произошло

10 Июня 2022 • 11:07 Комментировать

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами рассказал о том, что думает по поводу ухода итальянского наставника Паоло Ваноли из московского «Спартака».

Сёмин сказал «Чемпионату», что ничего страшного для московской команды после ухода Ваноли не произошло. Опытный специалист считает, что итальянец показал не самый высокий результат в «Спартаке», так как «красно-белые» заняли в чемпионате только десятое место, а победа в Кубе этот провал не компенсировала.

Напомним, что Паоло Ваноли недавно официально покинул столичную команду, с которой работал с декабря прошлого года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин Паоло Ваноли
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