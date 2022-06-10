Сёмин — об уходе Ваноли: Ничего страшного для «Спартака» не произошло

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами рассказал о том, что думает по поводу ухода итальянского наставника Паоло Ваноли из московского «Спартака».

Сёмин сказал «Чемпионату», что ничего страшного для московской команды после ухода Ваноли не произошло. Опытный специалист считает, что итальянец показал не самый высокий результат в «Спартаке», так как «красно-белые» заняли в чемпионате только десятое место, а победа в Кубе этот провал не компенсировала.

Напомним, что Паоло Ваноли недавно официально покинул столичную команду, с которой работал с декабря прошлого года.