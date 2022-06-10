Сёмин объяснил, какой тренер нужен «Спартаку»

Бывший наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, какой тренер нужен московскому «Спартаку».

Сёмин сказал «Чемпионату», что «красно-белым», как и любому московскому клубу, нужен наставник, который сможет найти лучшие качества игроков и выведет команду на новый уровень. Опытный специалист, что именно такими качествами должен обладать новый тренер «Спартака».

Напомним, что недавно спартаковцы официально объявили об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера. С «красно-белыми» итальянский специалист работал с декабря прошлого года.