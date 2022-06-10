«И гнать поганой метлой»: Реакция болельщиков «Спартака» на уход Ваноли

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии из соцсетей по поводу ухода Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака». Болельщики «красно-белых» оценивали работу итальянского специалиста и гадали, кто станет его сменщиком.

Роберт Б.: «Паоло, удачи. Как бы то ни было, жил игрой, дарил эмоции, не казался равнодушным и взял трофей. То, что не всё получалось (да и не могло в общем-то), – другой вопрос».

Дядя В.: «За Кубок – благодарен. Но по факту тренер очень слабый».

Alexey T.: «Понятно, что время сейчас непростое, но! Чем он был хорош? Чем он был лучше Руя Витории, например? Этот кубок России выиграл бы и Олег Кононов. И вот снова напрашивается вопрос: «Зачем это всё?».

Максим Н.: «Вот и всё… Неплохая получилась история. Интересная, весёлая, порой немного грустная, а главное – поучительная…».

Ваня Д.: «Надо было оставлять Виторию и под него нормальные трансферы делать».

Леся Х.: «Додавили всё-таки итальянцы».

Елена С.: «Интересно, а Руй бы тоже ушёл от давления (не со стороны руководства клуба), если б остался?».

Саня Р.: «Одного не понимаю, зачем говорить, что я точно остаюсь? Ну понятно, что сейчас такая обстановка, так смысл было горбатого лепить?».

Chiara F.: «Стоило улететь в отпуск в Италию, – всё, планы резко изменились, и предварительные договорённости о планах на новый сезон не в счёт?!».

Дмитрий С.: «Зажрались».

Эдуард И.: «Да трэш, устал считать, сколько за 10 лет сменилось».

Игорь М.: «Второй тренер не может со своей женой договориться, никакого «долгосрочного сотрудничества» невозможно, если семья не переезжает в Москву».

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Игорь Б.: «Сколько можно семьёй прикрываться, мужик должен говорить всё как есть! Мол, так и так, политика, давят со всех сторон. А то семья, скучаю – бред полный».

Юра С.: «И гнать поганой метлой».

Евгений В.: «Руководство смирилось с невозможностью соперничества с «Зенитом» (всё кругом виноваты, всё против нас). Поэтому тренера будут выбирать под себя… Гороскоп, причёска)))), короче, не по профпригодности и амбициозности».

Александр М.: «Кто следующий главный-полугодка»?».

Роман К.: «Ну парни, кто теперь? Кафельников или Панов?».

Максим С.: «Валера, Гаранин, кто-то из легенд (только не Мостовой)».

Алексей Г.: «Нужен свой русский, чтобы время дали. Только не мямлю какого-нибудь, а мужика с эмоциями».

Andrey E.: «Писарев, Алейничев, Тихонов, и вернуть Романцева чтоб помогал своим опытом».

Алексей Ч.: «Ждём Осинькина и полсостава «Крыльев».

Олег С.: «Зоран Мамич, Марко Николич, Паулу Фонсека, Леонардо Жардим».

Владимир И.: «Карпин, Тихонов, Черчесов».

Ваня А.: «Хотелось бы Тедеско».

Рустам М.: «У Конте остались помощники ещё?».

Дмитрий К.: «Назначьте уже Ловчева тренером».

Кирилл Я.: «Давайте Горлуковича в тренеры – хоть поржём от души. А если серьезно, то, конечно, Евсеева нужно ставить в «Спартак»!».

Giovane D.: «Карпина ставьте пожизненным тренером «Спартака», и будем всегда в первой тройке».

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Роман З.: «При всем уважении, но только не Валера. Он хороший мотиватор, может зарядить команду и прочувствовать психологию игрока, так как сам играл, но тренерской выручки у него по минимуму. Да он и сам, думаю, не пойдёт, ибо гордая птица».

Филипп Г.: «Федотов был бы неплохим вариантом».

Сергей С.: «Бушманова надо».

Олег С.: «Из русских, мнение, один из трёх: Парфенов, Черевченко, Булатов».

Михаил К.: «Теперь Ещенко главным, Реброва старшим!».

Александр Б.: «Пригласите Юрана. «Спартаку» нужен такой тренер, который будет бодрить игроков».

Олег Р.: «Ждëм Карреру. Только он, и никто другой».

Эдвард К.: «А вообще Палыча надо звать, вот кто реально чемпионство сделает!».

Кирилл Иванцов