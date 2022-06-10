«И гнать поганой метлой»: Реакция болельщиков «Спартака» на уход Ваноли

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии из соцсетей по поводу ухода Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака». Болельщики «красно-белых» оценивали работу итальянского специалиста и гадали, кто станет его сменщиком.
Роберт Б.: «Паоло, удачи. Как бы то ни было, жил игрой, дарил эмоции, не казался равнодушным и взял трофей. То, что не всё получалось (да и не могло в общем-то), – другой вопрос».
Дядя В.: «За Кубок – благодарен. Но по факту тренер очень слабый».
Alexey T.: «Понятно, что время сейчас непростое, но! Чем он был хорош? Чем он был лучше Руя Витории, например? Этот кубок России выиграл бы и Олег Кононов. И вот снова напрашивается вопрос: «Зачем это всё?».
Максим Н.: «Вот и всё… Неплохая получилась история. Интересная, весёлая, порой немного грустная, а главное – поучительная…».
Ваня Д.: «Надо было оставлять Виторию и под него нормальные трансферы делать».
Леся Х.: «Додавили всё-таки итальянцы».
Елена С.: «Интересно, а Руй бы тоже ушёл от давления (не со стороны руководства клуба), если б остался?».
Саня Р.: «Одного не понимаю, зачем говорить, что я точно остаюсь? Ну понятно, что сейчас такая обстановка, так смысл было горбатого лепить?».
Chiara F.: «Стоило улететь в отпуск в Италию, – всё, планы резко изменились, и предварительные договорённости о планах на новый сезон не в счёт?!».
Дмитрий С.: «Зажрались».
Эдуард И.: «Да трэш, устал считать, сколько за 10 лет сменилось».
Игорь М.: «Второй тренер не может со своей женой договориться, никакого «долгосрочного сотрудничества» невозможно, если семья не переезжает в Москву».
Игорь Б.: «Сколько можно семьёй прикрываться, мужик должен говорить всё как есть! Мол, так и так, политика, давят со всех сторон. А то семья, скучаю – бред полный».
Юра С.: «И гнать поганой метлой».
Евгений В.: «Руководство смирилось с невозможностью соперничества с «Зенитом» (всё кругом виноваты, всё против нас). Поэтому тренера будут выбирать под себя… Гороскоп, причёска)))), короче, не по профпригодности и амбициозности».
Александр М.: «Кто следующий главный-полугодка»?».
Роман К.: «Ну парни, кто теперь? Кафельников или Панов?».
Максим С.: «Валера, Гаранин, кто-то из легенд (только не Мостовой)».
Алексей Г.: «Нужен свой русский, чтобы время дали. Только не мямлю какого-нибудь, а мужика с эмоциями».
Andrey E.: «Писарев, Алейничев, Тихонов, и вернуть Романцева чтоб помогал своим опытом».
Алексей Ч.: «Ждём Осинькина и полсостава «Крыльев».
Олег С.: «Зоран Мамич, Марко Николич, Паулу Фонсека, Леонардо Жардим».
Владимир И.: «Карпин, Тихонов, Черчесов».
Ваня А.: «Хотелось бы Тедеско».
Рустам М.: «У Конте остались помощники ещё?».
Дмитрий К.: «Назначьте уже Ловчева тренером».
Кирилл Я.: «Давайте Горлуковича в тренеры – хоть поржём от души. А если серьезно, то, конечно, Евсеева нужно ставить в «Спартак»!».
Giovane D.: «Карпина ставьте пожизненным тренером «Спартака», и будем всегда в первой тройке».
Роман З.: «При всем уважении, но только не Валера. Он хороший мотиватор, может зарядить команду и прочувствовать психологию игрока, так как сам играл, но тренерской выручки у него по минимуму. Да он и сам, думаю, не пойдёт, ибо гордая птица».
Филипп Г.: «Федотов был бы неплохим вариантом».
Сергей С.: «Бушманова надо».
Олег С.: «Из русских, мнение, один из трёх: Парфенов, Черевченко, Булатов».
Михаил К.: «Теперь Ещенко главным, Реброва старшим!».
Александр Б.: «Пригласите Юрана. «Спартаку» нужен такой тренер, который будет бодрить игроков».
Олег Р.: «Ждëм Карреру. Только он, и никто другой».
Эдвард К.: «А вообще Палыча надо звать, вот кто реально чемпионство сделает!».
Кирилл Иванцов