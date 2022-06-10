Кафельников: Вообще фиолетово на новость об уходе Ваноли

Известный российский экс-теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался по поводу ухода итальянского тренера Паоло Ваноли из московского клуба.

Кафельников сказал «Чемпионату», что ему вообще фиолетово на новость об уходе Ваноли, так как команде нужно менять владельца, а не тренера. Экс-теннисист отметил, что кто бы ни пришёл на место итальянца, ничего в «Спартаке» не изменится.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул столичную команду, которую он возглавлял с декабря прошлого года. Вместе с итальянским специалистом «красно-белые» в прошедшем сезоне выиграли Кубок России.