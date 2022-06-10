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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев рассказал, кто может возглавить «Спартак»

10 Июня 2022 • 10:21 Комментировать

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал журналистам о том, какие тренеры могут возглавить московский «Спартак» после ухода Паоло Ваноли.

Губерниев сказал «Матч ТВ», что сейчас спартаковцев готовы возглавить люди калибра Игоря Шалимова, ведь дальше их могут не позвать. Комментатор отметил, что в итоге в «Спартак» приедет какой-нибудь Валерий Карпин или тренер «Химок» Сергей Юран.

Напомним, что Паоло Ваноли недавно покинул «красно-белых», хотя проработал в столичной команде лишь полгода. В прошедшем сезоне «Спартак» заняли лишь десятое место в РПЛ, но зато выиграл Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
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