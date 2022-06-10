Шалимов: Возможно, на Ваноли надавили из-за политической ситуации

Наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился с журналистами своим мнением по поводу ухода Паоло Ваноли из московского «Спартака».

Шалимов сказал «Матч ТВ», что победа в Кубке России не спасла ситуацию для итальянского специалиста. Тренер «Урала» отметил, что, возможно, Ваноли и хотел бы остаться, но на него могли надавить из-за непростой политической ситуации.

Напомним, что Паоло Ваноли недавно официально покинул столичную команду, которую возглавил в декабре прошлого года. Вместе со спартаковцами итальянский специалист сумел в прошедшем сезоне выиграть Кубок России.