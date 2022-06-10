Экс-игрок «Спартака» Шмаров поддержал возможный бойкот «красно-белых»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного бойкота московского клуба, который не хочет играть матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Шмаров сказал «РБ-Спорту», что спартаковцы сделают правильно, если будут бойкотировать матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге. Экс-игрок заявил, что все финальные кубковые поединки должны проходить на стадионе «Лужники».

Напомним, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти девятого июля, но место его проведения до сих пор остаётся неопределённым.