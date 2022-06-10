Парфёнов считает, что теперь в «Спартаке» должен быть российский тренер

Бывший наставник «Урала» и «Арсенала» Дмитрий Парфёнов высказался по поводу нового тренера для московского «Спартака».

Парфёнов сказал «РБ-Спорту», что теперь московскую команду точно должен тренировать российский специалист. Экс-тренер «Урала» отметил, что футболисты «Спартака», скорее всего, уже просто привыкли к столь частой смене наставников, так что никакой встряски после ухода Ваноли не произойдёт.

Напомним, что Паоло Ваноли недавно принял решение покинуть «Спартак», с которым итальянский специалист в прошедшем сезоне сумел выиграть Кубок России.