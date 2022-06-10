Мостовой рассказал, почему Ваноли ушёл из «Спартака»

Известный экс-футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой рассказал журналистам причины, по которым Паоло Ваноли принял решение покинуть московский «Спартак».

Мостовой сказал «Чемпионату», что итальянский специалист покинул московскую команду только из-за давления, ведь в мире сейчас очень непростая политическая ситуация. Экс-игрок считает, что если бы было всё нормально, то Ваноли точно бы не стал уходить из «Спартака».

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул столичный клуб. Итальянский тренер работал в «Спартаке» с декабря прошлого года.