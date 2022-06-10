Червиченко назвал тренеров, которые могли бы заменить Ваноли в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с журналистами своим мнением по поводу нового тренера для «красно-белых».

Червиченко сказал «Чемпионату», что Валерий Карпин вряд ли пойдёт в «Спартак», пока там всем руководит Леонид Федун. Функционер отметил, что из российских тренеров «красно-белым» ещё стоит обратить внимание на Леонида Слуцкого.

«Наверное, есть ещё варианты, но мне не хочется подсказывать, так что пусть спартаковцы сами думают о новом тренере», - добавил Червчиенко.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул «Спартак», в котором итальянец проработал всего лишь полгода.