Канчельскис: «Спартаку» нужно обратить внимание на российских тренеров

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу ухода итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

Канчельскис сказал «Чемпионату», что это чисто решение Ваноли, с которым мы ничего поделать не можем. Экс-игрок считает, что теперь московскому клубу стоит обратить своё внимание на российских специалистов.

«Сейчас все увидели, как иностранцы бегут и продолжают бежать из России, но ситуация так сложилась, так что с этим ничего не поделаешь», - добавил Канчельскис.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул «красно-белых».