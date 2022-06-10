Червиченко — о возможном бойкоте «Спартака»: Это не девочка, которая должна ломаться

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможного бойкота «Спартака», который не хочет играть матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

Червиченко сказал «Чемпионату», что «Спартак» не девочка, которая должна ломаться, так что если будет принято решение играть в Санкт-Петербурге, а спартаковцы не поедут, то «Зенит» выйдет на поле, постоит 15 минут и спокойно заберёт кубок.

«На все эти спартаковские истерики нужно отвечать жёстко», - добавил Червиченко.

Напомним, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» может пройти в Санкт-Петербурге.