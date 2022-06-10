Боссы «Сочи» нашли замену Федотову в ФНЛ

Руководители «Сочи» нашли замену Владимиру Федотову в подэлитном российском дивизионе.

По информации «Чемпионата», новым наставником сочинской команды может стать тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин. Если верить источнику, то российский специалист в ближайшее время подпишет соглашение с «барсами». Боссы «Сочи» также выплатят «Енисею» компенсацию за тренера.

Напомним, что под руководством Вадима Гаранина красноярский клуб в прошедшем сезоне занял пятую строчку в ФНЛ. Футболисты «Сочи» под шефством Владимира Федотова финишировали на втором месте в РПЛ.