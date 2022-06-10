Шалимов рассказал о том, готов ли он возглавить «Спартак»

Наставник «Урала» Игорь Шалимов рассказал журналистам о том, готов ли он стать новым главным тренером московского «Спартака».

Шалимов сказал «Матч ТВ», что спартаковцам это нужно больше, чем ему самому, но он будет ждать предложения от московской команды. Напомним, что действующее соглашение Шалимова с «Уралом» рассчитано до лета 2023 года. С екатеринбургским клубом тренер работает с лета 2021 года.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул пост главного тренера «Спартака». Вместе с итальянским специалистом «красно-белые» в прошедшем сезоне выиграли Кубок России.