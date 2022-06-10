Президент «Урала»: ЦСКА не будет против перехода Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал журналистам о ходе переговоров со столичным ЦСКА по поводу перехода голкипера Ильи Помазуна.

Иванов сказал «РБ-Спорту», что работа по этому вопросу сейчас активно ведётся. Функционер отметил, что сам Помазун уже переговорил с ЦСКА и, вроде бы, даже договорился.

«Скорее всего, «армейцы» не будут против снова отпустить Помазуна в «Урал», - добавил президент «шмелей».

Напомним, что в прошедшем сезоне Илья Помазун выступал за «Урал» на правах арендного соглашения. В РПЛ голкипер провёл 26 матчей, в восьми из которых сумел отыграть на ноль.