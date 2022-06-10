Мостовой: Ваноли ничем мне в «Спартаке» не запомнился

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу ухода итальянского тренера Паоло Ваноли из столичного «Спартака».

Мостовой сказал «Чемпионату», что итальянский специалист ему вообще ничем не запомнился. Экс-игрок считает, что по игре и результатам Ваноли точно был ничем не лучше Руя Витории.

«Победа в Кубке? Да я ещё после четвертьфинала сказал, что «Спартак в итоге выиграет трофей», - добавил Мостовой.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул московскую команду, с которой проработал всего лишь полгода. В прошедшем сезоне спартаковцы заняли десятую строчку в таблице РПЛ.