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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов — об уходе Ваноли: Это история не про футбол

10 Июня 2022 • 07:57 Комментировать

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов в разговоре с журналистами высказался по поводу ухода Паоло Ваноли с поста тренера московской команды.

Баженов сказал «Чемпионату», что уход Ваноли из «Спартака», скорее всего, не связан с футболом, а больше упирается в политику. Форвард отметил, что есть ощущение, что Ваноли хотел дальше работать и прогрессировать.

«Уход Ваноли — это история не про футбол, но он останется в истории, как человек, который выиграл со «Спартаком» Кубок России», - добавил Баженов.

Напомним, что Паоло Ваноли принял решение покинуть московский клуб. Под шефством итальянского специалиста «красно-белые» выиграли Кубок, но заняли лишь десятую строчку в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Паоло Ваноли
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