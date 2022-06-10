Мостовой не верит, что Карпин вернётся в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал журналистам о том, что не верит в возвращения Валерия Карпина в московский клуб.

Мостовой сказал «Чемпионату», что не верит в возвращение Карпина в «Спартак» даже в том случае, если из команды уйдёт Леонид Федун. Экс-игрок отметил, что Карпин вместе с «красно-белыми» ничего не выиграл.

«Даже Ваноли выиграл со «Спартаком» больше, чем Карпин», - добавил Мостовой.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул «Спартак», так что столичный клуб остался без главного тренера. Валерий Карпин в данный момент является наставником «Ростова».