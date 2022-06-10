Бывший голкипер «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил работу ушедшего с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Неоднозначная оценка его работы. С одной стороны, он выиграл Кубок России со «Спартаком», это прекрасно и не может не радовать. Но я хотел бы оценивать более фундаментальную работу тренера, чтобы в чемпионате команда была конкурентноспособной. Этого я не увидел, к сожалению, это провальное выступление. Хуже могло быть, если только «Спартак» бы вылетел.

Что касается кандидатур… Называют Карпина, Черчесова. Все эти тренеры были, и насколько это реально сложно сказать. По-моему, Федун решил, что только иностранный специалист может привести команду к чему-то. Как показывает практика, после Карреры ничего подобного не происходило», — сказал Нигматуллин.

Вечером, 9 июня, «Спартак» официально объявил об уходе с поста главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли. Специалист возглавил команду зимой 2021 года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ и впервые с сезона-2002/03 выиграл Кубок России. Напомним, 9 июля «красно-белые» сыграют в Суперкубке против «Зенита».