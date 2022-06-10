Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин подвёл итоги работы Ваноли в «Спартаке» эксклюзив

10 Июня 2022 • 07:50 Комментировать

Бывший голкипер «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил работу ушедшего с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.  

«Неоднозначная оценка его работы. С одной стороны, он выиграл Кубок России со «Спартаком», это прекрасно и не может не радовать. Но я хотел бы оценивать более фундаментальную работу тренера, чтобы в чемпионате команда была конкурентноспособной. Этого я не увидел, к сожалению, это провальное выступление. Хуже могло быть, если только «Спартак» бы вылетел.

Что касается кандидатур… Называют Карпина, Черчесова. Все эти тренеры были, и насколько это реально сложно сказать. По-моему, Федун решил, что только иностранный специалист может привести команду к чему-то. Как показывает практика, после Карреры ничего подобного не происходило», — сказал Нигматуллин.  

Вечером, 9 июня, «Спартак» официально объявил об уходе с поста главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли. Специалист возглавил команду зимой 2021 года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ и впервые с сезона-2002/03 выиграл Кубок России. Напомним, 9 июля «красно-белые» сыграют в Суперкубке против «Зенита».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Нигматуллин Кубок России РПЛ Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
09:59 · Россия. Премьер-лига
Слало известно, где может продолжить карьеру Ваноли
09:56 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов считает, что теперь в «Спартаке» должен быть российский тренер
09:42 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Факела»: Мне очень близки идеи Клоппа
09:31 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Легионеры не понимают, что такое спартаковский футбол»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, почему Ваноли ушёл из «Спартака»
09:15 · Россия. ФНЛ
Стало известно имя нового главного тренера «Алании»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал тренеров, которые могли бы заменить Ваноли в «Спартаке»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартаку» нужно обратить внимание на российских тренеров
08:58 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о возможном бойкоте «Спартака»: Это не девочка, которая должна ломаться
08:35 · Россия. Премьер-лига
Боссы «Сочи» нашли замену Федотову в ФНЛ
08:29 · Россия. Премьер-лига
Шалимов рассказал о том, готов ли он возглавить «Спартак»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: ЦСКА не будет против перехода Помазуна
08:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Ваноли ничем мне в «Спартаке» не запомнился
07:57 · Россия. Премьер-лига
Баженов — об уходе Ваноли: Это история не про футбол
07:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не верит, что Карпин вернётся в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем