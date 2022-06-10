Игнатов мило попрощался с Ваноли

Российский полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в своих социальных сетях попрощался с итальянским тренером Паоло Ваноли.

Игнатов написал, что в свой первый день в московском клубе Ваноли сказал, что хочет видеть настоящую команду. Полузащитник отметил, что у итальянского тренера получилось сделать это.

«Спасибо за всё, чему вы нас научили. Мы все старались быть лучше вместе с вами», - добавил Игнатов.

Напомним, что «красно-белые» официально объявили об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера. Под шефством Ваноли спартаковцы сумели выиграть Кубок России.