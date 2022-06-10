Геркус — об уходе Ваноли: Мы его рассмотреть толком не успели, а он уже уезжает

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу ухода Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

Геркус сказал «Спорт-Экспрессу», что даже сложно назвать период Ваноли в московской команде работой, так как мы все ещё толком не успели рассмотреть итальянского специалиста, а он уже уезжает из РПЛ.

Напомним, что спартаковцы официально объявили о том, что Паоло Ваноли покидает пост главного тренера «красно-белых». Под шефством итальянца футболисты «Спартака» сумели в прошедшем сезоне выиграть Кубок России.