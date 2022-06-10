Каттани не видит причин для ухода из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал журналистам о том, собирается ли он вслед за тренером Паоло Ваноли покинуть московскую команду.

Каттани сказал «Спорт-Экспрессу», что не видит никаких причин для своего ухода из столичного клуба. Итальянский специалист отметил, что все эти дни он оставался в Москве для того, чтобы побольше поработать на благо «Спартака».

«Никакого отпуска — только «Спартак», - добавил Каттани.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул пост главного тренера «красно-белых». Вместе со спартаковцами итальянский наставник сумел в прошедшем сезоне выиграть Кубок России.