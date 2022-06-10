Мостовой: Мне всё равно, кто будет новым тренером «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу нового тренера московской команды.

Мостовой сказал ТАСС, что ему абсолютно всё равно, кто будет новым тренером «Спартака». Экс-игрок отметил, что вряд ли клубу удастся привезти какого-нибудь хорошего иностранного специалиста, так что будут рассматриваться только отечественные наставники.

«Сейчас между российскими тренерами пойдёт настоящая борьба за место в московской команде», - добавил Мостовой.

Напомним, что до этого «красно-белыми» руководил итальянский специалист Паоло Ваноли, который вместе со столичным клубом выиграл Кубок России.