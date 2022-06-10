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Мостовой: Мне всё равно, кто будет новым тренером «Спартака»

10 Июня 2022 • 07:21 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу нового тренера московской команды.

Мостовой сказал ТАСС, что ему абсолютно всё равно, кто будет новым тренером «Спартака». Экс-игрок отметил, что вряд ли клубу удастся привезти какого-нибудь хорошего иностранного специалиста, так что будут рассматриваться только отечественные наставники.

«Сейчас между российскими тренерами пойдёт настоящая борьба за место в московской команде», - добавил Мостовой.

Напомним, что до этого «красно-белыми» руководил итальянский специалист Паоло Ваноли, который вместе со столичным клубом выиграл Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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