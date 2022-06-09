Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Мацея Рыбуса в стан «красно-белых».

«По игровым параметрам Рыбус «Спартаку», конечно, пригодится. Он - опытный игрок хорошего уровня. В «Спартаке» с защитниками всегда было не всё гладко. К тому же Рыбус уже известен в России. Вообще странно, все легионеры из России уезжают, а он хочет перейти из одного российского клуба в другой. В этом плане не знаю. А по-футбольному никаких проблем. Да, Рыбус уже возрастной игрок, но в нашем чемпионате хороший защитник на вес золота. Так что ничего страшного.

Он - один из сильнейших защитников в России сейчас. Добротный, хороший игрок. К тому же, он - крайний защитник. Не знаю, насколько этот трансфер может быть связан с закрытием «Спартака-2». Тут сложно судить. Слишком быстро развиваются события. Рыбус просто хороший игрок, поэтому выбор понятен. Состав у «Спартака» будет хорошим. Цель очевидна - составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Если у «Зенита» уйдут легионеры, то вообще всё по-другому. Тогда по составу «Спартак» будет номером один», - сказал Мостовой.