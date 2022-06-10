Дзюба на переговорах в Стамбуле, Бакаев – в «Зените», у «Локо» новый бразилец: главные трансферы и слухи недели

Главные новости о состоявшихся и планирующихся переходах

На полях Лиги наций развернулась футбольная борьба, на трансферных полях – околофутбольная. Сборная России лишена матчей в июне, зато РПЛ компенсирует – активнее всех работает в плане переходов. «Спартак» очистился, отпустив пять игроков, «Зенит» - двоих. И вот уже они находят себе новые клубы, особенно активно говорят и «свершившихся» переходах Дзюбы и Бакаева. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и слухи собраны в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» максимально активен

Медаль за самое активное межсезонье явно получит московский «Спартак». Жиго, Понсе, Кутепов, Гапонов и Бакаев покинули клуб на прошлой неделе, но работа продолжается. Красно-белые пристраивают вернувшихся из аренды легионеров. Помните Педро Рошу? Тогда ловите очередную волну слухов про бразильца. Пресса сначала закинула, что «Атлетико Паранаэнсе» решил-таки выкупить Рошу, но затем в Бразилии эту информацию опровергли. А «Спартак» пытается уж хоть куда-то пристроить Педро.

Такая же позиция по Урунову, вернувшемуся в «Спартак». Клуб намерен продать Остона, но тот и уходить не хочет, и покупателей нет. Сложная ситуация. Чуть полегче с Алексом Кралом, которого хочет забрать бывший тренер красно-белых. «Лейпциг» Доменико Тедеско заинтересован в подписании чешского полузащитника, которого вернул «Вест Хэм». За полгода в Англии Крал знатно подешевел, просиживая на скамейке запасных. Не только на выход работает «Спартак», есть и приобретение – выкуплен контракт Кристофера Мартинса, арендованного у «Янг Бойз» зимой.

Теперь не особо про «Спартак», но в этом же абзаце. Зелимхан Бакаев, до последней секунды ждавший предложение от красно-белых, согласился на трансфер в «Зенит». Все инсайдеры уверяют, что согласован трёхлетний контракт с опцией продления на год, однако официальное объявление задерживается. И Бакаев, и «Зенит» ситуацию комментируют максимально мягко, будто намекая, что трансфер Зелимхана в Санкт-Петербург очень возможен и скоро все детали будут улажены.

Назван новый клуб Артёма Дзюбы

«Зенит» очистился не так мощно, как «Спартак», зато оба его экс-футболиста стали знаменательными трансферными лотами. За Магомедом Оздоевым гоняется вся Москва, но пока совсем без конкретики, тут и «Динамо» называют, и «Локо», и ЦСКА. С Артёмом Дзюбой ситуация куда более понятна. Форвард всея Руси объявил, что в России нет вариантов, его устраивающих, а инсайдеры уже слили информацию, что Артём всю неделю находился в Стамбуле на переговорах с местным клубом. Кажется, дело двигается успешно. Назван главный претендент на Дзюбу – «Фенербахче». Форвард выбивает контракт с окладом в 2 миллиона евро в год, турецкий клуб пытается снизить аппетиты Артёма, но в целом переговоры проходят успешно.

«Локомотив» укрепил оборону

А теперь о делах свершившихся. «Локомотив» неожиданно объявил о трансфере молодого бразильца. Алмаз откопали «железнодорожники» или нет, узнать сможем только в июле, информации по 21-летнему Лукасу Фассону очень мало. Защитник подписал контракт на четыре года, выступать будет под третьим номером. Пришёл из «Атлетико Паранаэнсе», за который в этом сезоне провёл всего девять матчей. В целом на счету воспитанника «Сан-Паулу» 52 игры на взрослом уровне, из положительных моментов – Лукаса вызывали в молодёжную сборную Бразилии.

Европейские чемпионаты

Генрих Мхитарян продолжает путешествие по Серии А

Сразу два трансферных хода затевает «Рома» Жозе Моуринью. И оба игрока причастны ещё к тому «Манчестер Юнайтед», которым руководил португалец. Закончился контракт у Неманьи Матича, и сербский футболист решил сменить туманную Англию на солнечную Италию. А Жозе Моуринью любезно предложил услуги своей команды, португалец не раз отмечал, что ценит футбольные и человеческие качества Неманьи Матича. «Роме» тратится особо не придётся, серб достанется «волкам» свободным агентом.

Но и заработать на Генрихе Мхитаряне не получится, тот тоже собрался покинуть клуб бесплатно. «Интер» предложил контракт армянскому полузащитнику, и тот намерен согласится, сыграв на повышение и в зарплате, и в клубном статусе. Итальянские инсайдеры сообщают, что «Рома» не будет пытаться перебить предложение «Интера», и скоро об обоих трансферах будет сообщено официально.