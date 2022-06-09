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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» высмеял «Баварию» из-за ситуации с Мане

09 Июня 2022 • 21:32 Комментировать (1)

Пресс-служба «Спартака» в социальных сетях в шутливой форме обратилась к «Баварии».

От имени немецкого клуба «Спартак» опубликовал сообщение, в котором говорится, что немецкий гранд хочет приобрести форварда Александра Соболева за 1000 евро. При этом, «Бавария» предлагает следующие бонусы: 10 миллионов евро, если «Бавария» выигрывает Евровидение; - 15 миллионов евро, если «Манчестер Юнайтед» выигрывает трофей; - 20 миллионов евро, если Лео Месси переходит в «Реал».

Этот пост собрал более 20 тысяч репостов и уже 150 тысяч лайков. Стоит напомнить, «Бавария» на прошлой неделе оправила запрос по Садио Мане, предложив за него 25 миллионов евро «Ливерпулю», но английский клуб отказал. После этого, «Бавария» увеличила предложение и дописала «необычные» бонусы.

Британские СМИ писали о том, что в бонусах прописан пункт о том, что немецкий клуб выплатит «Ливерпулю» 6 миллионов евро, если: Мане выиграет Лигу чемпионов с «Баварией» три сезона подряд и столько же раз получит «Золотой мяч».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ливерпуль Бавария Бундеслига Апл РПЛ Александр Соболев
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