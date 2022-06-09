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Переговоры ЦСКА с Федотовым взяли паузу из-за тренера вратарей

09 Июня 2022 • 20:43 Комментировать

Переговоры между ЦСКА и тренером Владимиром Федотовым взяли паузу из-за вопроса тренерского штаба.

По информации телеграм-канала «КБ Телега», Акинфееву комфортно работать с нынешним коучем Крамаренко, Федотов не хочет заходить в московский клуб без своего тренера Бородина.

Напомним, российские СМИ сообщили, что Федотов со дня на день должен возглавить ЦСКА, но этого не происходит. У тренера 30 июня истекает контракт с «Сочи», который он впервые в истории клуба привёл к серебряным медалям чемпионата России. ЦСКА в сезоне-2021/22 финишировал пятым под руководством Алексея Березуцкого.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владимир Федотов РПЛ
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