Переговоры ЦСКА с Федотовым взяли паузу из-за тренера вратарей

Переговоры между ЦСКА и тренером Владимиром Федотовым взяли паузу из-за вопроса тренерского штаба.

По информации телеграм-канала «КБ Телега», Акинфееву комфортно работать с нынешним коучем Крамаренко, Федотов не хочет заходить в московский клуб без своего тренера Бородина.

Напомним, российские СМИ сообщили, что Федотов со дня на день должен возглавить ЦСКА, но этого не происходит. У тренера 30 июня истекает контракт с «Сочи», который он впервые в истории клуба привёл к серебряным медалям чемпионата России. ЦСКА в сезоне-2021/22 финишировал пятым под руководством Алексея Березуцкого.