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Мостовой – о возможном уходе Ваноли: «Он оказался в нужное время в нужном месте» эксклюзив

09 Июня 2022 • 20:34 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможный уход главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.

«Я ещё заранее говорил о том, что и Шварц и Ваноли 100% покинут нашу лигу. Для меня это было ясно.

Ваноли приехал в качестве непонятно кого, потому что никто его не знал и никогда главным тренером он не работал. Его работа ничем не отличалась от работы Витории. Другое дело, что результаты у португальца были даже лучше! Но Ваноли выиграл Кубок со «Спартаком», который команда не выигрывала много-много лет (смеётся).

Они похожи с Каррерой. Он ведь тоже приехал в команду, которая находилась в похожем состоянии и выиграла чемпионат. Речь идёт о том, что нужно оказаться в нужное время в нужном месте и с нужными людьми. И всё, ты входишь в историю. Я спокойно к этому отношусь.

Что касается Витория и Ваноли, то они вели себя достойно. Не как Тедеско, например, который бегал, прыгал и кричал», — сказал Мостовой.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Массимо Каррера РПЛ Сандро Шварц Доменико Тедеско Паоло Ваноли
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