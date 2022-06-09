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«Зенит» анонсировал товарищеский матч против «Црвены Звезды» официально

09 Июня 2022 • 20:11 Комментировать

Пресс-служба «Зенита» в официальном телеграм-канале сообщила о том, что команда проведёт товарищеский матч против «Црвены Звезды».

«Битва чемпионов: «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой». Товарищеский матч победителей чемпионатов России и Сербии пройдет 3 июля в Сочи.

Встреча с командой из Белграда станет заключительным товарищеским матчем «сине-бело-голубых» перед стартом сезона-2022/23.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 20:00 по петербургскому времени. Информация о продаже билетов будет опубликована дополнительно», — сообщается в телеграм-канале «бело-голубых».

В сезоне-2021/22 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 56 очков после 30 туров. «Црвена Звезда» по итогам прошедшего сезона набрала 100 очков после 37 туров и стала чемпионом Сербии.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда РПЛ
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