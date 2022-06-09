Карпин назвал дезинформацией новости о возможном приходе в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в очередной раз опроверг новости о том, что он может прийти на смену наставнику «Спартака» Паоло Ваноли.

«Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года. Это очередная дезинформация. По крайней мере я в первый раз об этом слышу», – цитирует Карпина Sport24.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что главный тренер «Ростова» Карпин является фаворитом на пост главного тренера «Спартака». По информации итальянских инсайдеров, Паоло Ваноли в ближайшие часы выступит с совместным заявлением с клубом и заявят, что тренер покинет «Спартак».